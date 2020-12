Vogliamo tutto, figli e lavoro, e non cederemo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Buongiorno. Mi permetto un apporto personale, forse non proprio breve, sul tema ‘non puoi avere tutto’. Ho due figli, un marito e sono un architetto. Sono la titolare di uno studio di progettazione ed ho un socio … che è un po’ come avere un secondo marito (con cui litigo molto di più che il mio vero consorte). Mi sono laureata a Venezia, convinta che poi avrei spiccato il volo e me ne sarei andata all’estero. Dopo un periodo all’ estero (appunto) ed un ritorno in patria, ho discusso la tesi e pianificato un futuro lavorativo (e molto poco famigliare) che mi avrebbe visto libera e felice – forse – in un mondo di studi professionali internazionali. Non è andata proprio così: sono rimasta in Italia perché ho incontrato l’amore e perchè, un pò, in questo Paese ci credo ancora. Ho iniziato un percorso professionale, nel 2003, fresca di ... Leggi su iodonna (Di giovedì 31 dicembre 2020) Buongiorno. Mi permetto un apporto personale, forse non proprio breve, sul tema ‘non puoi avere’. Ho due, un marito e sono un architetto. Sono la titolare di uno studio di progettazione ed ho un socio … che è un po’ come avere un secondo marito (con cui litigo molto di più che il mio vero consorte). Mi sono laureata a Venezia, convinta che poi avrei spiccato il volo e me ne sarei andata all’estero. Dopo un periodo all’ estero (appunto) ed un ritorno in patria, ho discusso la tesi e pianificato un futuro lavorativo (e molto poco famigliare) che mi avrebbe visto libera e felice – forse – in un mondo di studi professionali internazionali. Non è andata proprio così: sono rimasta in Italia perché ho incontrato l’amore e perchè, un pò, in questo Paese ci credo ancora. Ho iniziato un percorso professionale, nel 2003, fresca di ...

RaiRadio2 : La pattuglia dell’Alba di @CaterpillarAM vi saluta e ringrazia, per tutte le mattine che avete passato con noi in q… - dntcrymoonchild : ora sono venuta a conoscenza di questa cosa orribile, jimin non merita tutto ciò ma se vogliamo dirla tutta nessuno… - NicolaRuco : [ci vogliamo credere....mah.] Ho nonostante tutto ancora sinceri dubbi, al riguardo. - tattiodato : @JungerMatilda Sì ma vogliamo che tutto ciò abbia un impatto ecologico sostenibile. Quanta plastica altrimenti, nei matrimoni gay! - idiripitintii : Non riuscivo a dormire perché mi continuava a venire in mente questa scena... ma vogliamo parlare di come dopo l’ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Vogliamo tutto Ventuno modi di dire il 2021 La Repubblica L’esplosiva Dinamo vuol far saltare la Unahotels

Domenica sbarca all’Unipol Arena la Sassari del coach Gianmarco Pozzecco fresca della strabordante vittoria su Brescia ...

Dalle lezioni di Eugenio Bersellini a Dennis Wise: mister Giacomo Gattuso a tutto campo

A lui si deve l’entusiasmo ritrovato da una piazza che temeva di vivere l’ennesima stagione di alti e bassi, ai margini delle posizioni che contano in classifica. L’avvento di Giacomo Gattuso sulla pa ...

Domenica sbarca all’Unipol Arena la Sassari del coach Gianmarco Pozzecco fresca della strabordante vittoria su Brescia ...A lui si deve l’entusiasmo ritrovato da una piazza che temeva di vivere l’ennesima stagione di alti e bassi, ai margini delle posizioni che contano in classifica. L’avvento di Giacomo Gattuso sulla pa ...