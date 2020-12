UFFICIALE – Cavani | che stangata! Paga un commento sui social

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Edinson, attaccante del Manchester United, è stato squalificato per tre giornate e dovràre una multa di centomila sterline (110mila euro). L’ha deciso la Federazione inglese, il centravanti uruguagiounsu Instagram realizzato il 29 novembre scorso. “Gracias negrito”, aveva scritto ad un amico che festeggiava il suo gol decisivo ai fini della vittoria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Cavani salterà anche il derby di Manchester ma non farà ricorso al provvedimento della FA in segno di rispetto per la lotta al razzismo ...Quel "gracias negrito" postato sui social costerà a Edinson Cavani tre giornate di squalifica. Questa la decisione della Football Association arrivata dopo un'inchiesta lunga quasi un mese. Dopo la pa ...