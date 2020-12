Traffico Roma del 31-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 31 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione tutto tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo autostrada e consolari mentre la polizia locale Ci segnala un incidente ai Parioli in vialenia all’incrocio con via Vittorio Locchi raccomandiamo le dovute attenzioni altro incidente all’incrocio tra la Portuense via Ettore Bombelli da oggi fino a domenica 3 gennaio inclusa il Lazio Come del resto d’Italia è zona rossa spostamenti vietati se non per motivi di lavoro necessità e urgenza sono però consentiti gli spostamenti di Massimo 2 persone oltre i figli minori di 14 anni una volta al giorno verso un’unica abitazione privata utilizzando l’apposita autocertificazione incrementati in questi giorni controlli da parte delle forze dell’ordine sulle principali strade dell’internal capitolino oggi San Silvestro le ...