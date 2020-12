Sky e Fox | le novità in arrivo nel mese di gennaio 2021

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilparte con il botto, grazie alla programmazione didi Sky e Fox. Sul fronte delle serie tv, arriva l'atteso thriller The Undoing - Le verità non dette, e il secondo episodio speciale di Euphoria, di raccordo tra la prima e la seconda stagione. Non mancano poi le nuove stagioni di titoli seguiti come Yellowstone, The Good Doctor e tanti altri. A proposito di serie tv cult, i fan de Il Trono di Spade possono programmare una maratona: dal 1° all’8sul canale 111 e in streaming su Now Tv si accende un canale pop up interamente dedicato alla serie ispirata ai romanzi di George R.R. Martin. Molto ricca, come sempre, l'offerta dei documentari di Sky Arte e le docu-serie di National Geographic; spicca anche lo speciale per la Giornata della Memoria. A, Sky Cinema si arricchisce di due nuovi ...