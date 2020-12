Sampdoria, ultimo allenamento del 2020: quattro blucerchiati a parte (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Sampdoria dice addio al 2020: ultimo allenamento dell’anno nella settimana di preparazione al match contro la Roma «La Sampdoria saluta il 2020 con un allenamento mattutino sotto la pioggia in quel di Bogliasco. Sul campo 2 del “Mugnaini” Claudio Ranieri e il suo staff hanno incentrato la seduta su possessi-palla e partita a tema tattico su campo ridotto. Individuale in palestra per Bartosz Bereszynski e Alex Ferrari, sul campo per Nik Prelec. Soltanto terapie e fisioterapia infine per Manolo Gabbiadini. Domani, venerdì 1° gennaio 2021, appuntamento al pomeriggio per continuare la preparazione alla sfida con la Roma, in programma domenica all’”Olimpico” (ore 15.00)». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ladice addio aldell’anno nella settimana di preparazione al match contro la Roma «Lasaluta ilcon unmattutino sotto la pioggia in quel di Bogliasco. Sul campo 2 del “Mugnaini” Claudio Ranieri e il suo staff hanno incentrato la seduta su possessi-palla e partita a tema tattico su campo ridotto. Individuale in palestra per Bartosz Bereszynski e Alex Ferrari, sul campo per Nik Prelec. Soltanto terapie e fisioterapia infine per Manolo Gabbiadini. Domani, venerdì 1° gennaio 2021, appuntamento al pomeriggio per continuare la preparazione alla sfida con la Roma, in programma domenica all’”Olimpico” (ore 15.00)». Leggi su Calcionews24.com

