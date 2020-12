Rientro in classe il 7 gennaio, organizzazione didattica fino al 15 gennaio 2021. Scarica modello circolare e quadro orario (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, ha stabilito che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, nelle scuole secondarie di secondo grado, dalla ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze natalizie fino a venerdì 15 gennaio, l’attività didattica sia garantita in presenza al 50% della popolazione studentesca, mentre per la restante parte sarà L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, ha stabilito che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, nelle scuole secondarie di secondo grado, dalla ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze nataliziea venerdì 15, l’attivitàsia garantita in presenza al 50% della popolazione studentesca, mentre per la restante parte sarà L'articolo .

