Previsioni meteo 1-2 gennaio 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) 31 dicembre: Un fronte atlantico, accompagnato da correnti umide meridionali in quota, orientali al suolo, interesserà la regione nella giornata di sabato. Previsioni meteo:Venerdì 1 gennaio: Sono previste nevicate da deboli a moderate sulla zona montana oltre i 500-600 m sulle Alpi, 800-1000 m sulle Prealpi. Sabato 2 gennaio: Sulla zona montana sono previste nevicate diffuse, da abbondanti a intense, oltre i 600 m sulle Alpi e sulle zone prealpine più interne, possibili localmente anche a quote inferiori; oltre gli 800-1100 m sui versanti prealpini prospicienti la pianura. Leggi su udine20 (Di giovedì 31 dicembre 2020) 31 dicembre: Un fronte atlantico, accompagnato da correnti umide meridionali in quota, orientali al suolo, interesserà la regione nella giornata di sabato.:Venerdì 1: Sono previste nevicate da deboli a moderate sulla zona montana oltre i 500-600 m sulle Alpi, 800-1000 m sulle Prealpi. Sabato 2: Sulla zona montana sono previste nevicate diffuse, da abbondanti a intense, oltre i 600 m sulle Alpi e sulle zone prealpine più interne, possibili localmente anche a quote inferiori; oltre gli 800-1100 m sui versanti prealpini prospicienti la pianura.

infoitsport : Meteo, le previsioni ad Ascoli e nelle Marche per il primo giorno del 2021 - InMeteo : Previsioni meteo Capodanno: il 2021 parte con maltempo e neve anche in pianura - meteoredit : Le ultime previsioni di #neve per domani, #1gennaio del 2021! Nevicate importanti al Nord! ?? ??? I dettagli:… - Notiziedi_it : Meteo a Roma, con l’anno nuovo torna la pioggia: le previsioni fino a domenica - IlFriuli : Sabato torna la neve, nuova #allertameteoFvg @ProtCivReg_FVG. Criticità di livello arancione su tutto l'arco alpino… -