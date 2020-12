Oroscopo 2021 – I segni zodiacali più diabolici in assoluto: ecco quali sono (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non semplicemente “cattivi”, ma definibili perfidi perchè riescono ad esserlo in modo non evidente e sfruttando sotterfugi, agendo il più delle volte sottotraccia: queste persone amano manifestare questo discutibile tratto nelle maniere più disparate e per motivazioni non sempre giustificate. In quasi tutti i casi la perfidia si palesa nei seguenti segni zodiacali: Pesci Può sembrare strano vedere un segno sensibile ed empatico come il Pesci in una lista del genere: tuttavia chi nasce sotto questa costellazione può diventare decisamente perfido e rispondere in maniera distaccata alle richieste di soccorso. Inoltre mantiene spesso il broncio alle offese reagisce in maniera solitamente eccessiva, amando “vendicarsi”. Scorpione Ama definirsi giusto, ma molto spesso le sue reazioni emotive sono dettate da un’indole piuttosto manipolatrice ... Leggi su giornal (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non semplicemente “cattivi”, ma definibili perfidi perchè riescono ad esserlo in modo non evidente e sfruttando sotterfugi, agendo il più delle volte sottotraccia: queste persone amano manifestare questo discutibile tratto nelle maniere più disparate e per motivazioni non sempre giustificate. In quasi tutti i casi la perfidia si palesa nei seguenti: Pesci Può sembrare strano vedere un segno sensibile ed empatico come il Pesci in una lista del genere: tuttavia chi nasce sotto questa costellazione può diventare decisamente perfido e rispondere in maniera distaccata alle richieste di soccorso. Inoltre mantiene spesso il broncio alle offese reagisce in maniera solitamente eccessiva, amando “vendicarsi”. Scorpione Ama definirsi giusto, ma molto spesso le sue reazioni emotivedettate da un’indole piuttosto manipolatrice ...

