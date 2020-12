MotoGp | Danilo Petrucci | “Mi dispiace per quello che è successo con Dovi Due piloti non possono essere amici in pista”

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 pernon è stato un anno indimenticabile dal punto di vista sportivo, anzi. L’ex pilota della Ducati ha chiuso la sua stagione al 12° posto in classifica con l’unica gioia ottenuta nel GP di Le Mans dove è salito sul gradino più alto del podio. Il 30enne nativo di Terni ha firmato per il Team KTM Tech 3 con il quale correrà innel 2021 al fianco di Iker Lecuona. Per, però, il rammarico più grande, come raccontato in un’intervista a Gazzetta, è quanto accaduto incon Andreazioso suo grande amico e compagno di team: “Il rapporto con Andrea è cambiato dopo Aragon.è stato sicuramente un momento difficile perchéstava ancora lottando per il Mondiale. Io venivo da una buona gara a Le Mans e ho ...