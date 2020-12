Milanello, Ibrahimovic torna ad allenarsi: oggi amichevole con la Primavera (Di giovedì 31 dicembre 2020) Milanello, Zlatan Ibrahimovic torna ad allenarsi individualmente a Milanello mentre i compagni giocano in amichevole con la Primavera Dopo i nuovi esami strumentali effettuati ieri a Carnago, Zlatan Ibrahimovic oggi è tornato ad allenarsi individualmente a Milanello in vista del proprio rientro in campo attualmente previsto per la sfida di campionato contro il Cagliari della seconda metà di gennaio. Mentre Zlatan effettuava lavoro in palestra il resto della squadra ha disputato un’amichevole in famiglia contro la Primavera allenata da Federico Giunti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020), Zlatanadindividualmente amentre i compagni giocano incon laDopo i nuovi esami strumentali effettuati ieri a Carnago, Zlatanto adindividualmente ain vista del proprio rientro in campo attualmente previsto per la sfida di campionato contro il Cagliari della seconda metà di gennaio. Mentre Zlatan effettuava lavoro in palestra il resto della squadra ha disputato un’in famiglia contro laallenata da Federico Giunti. Leggi su Calcionews24.com

MILAN PIOLI – Stefano Pioli, allenatore del Milan ha parlato in una lunga intervista ai microfoni Sky Sport. Le sue dichiarazioni: “Se il Milan fosse una donna…sarebbe mia moglie. Sono sposato con mia ...

