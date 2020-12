Meteo Roma | previsioni per venerdì 1 gennaio

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Instabilità diffusa nel corso delle ore mattutine e poi anche al pomeriggio con piogge a tratti anche moderate; peggiora in serata con temporali sparsi anche intensi. Temperature comprese tra +7°C e +12°C.Lazio:perTempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutta la regione al mattino, temporali e fenomeni generalmente più intensi nel pomeriggio sulla costa e sul Basso Lazio; neve in Appennino fino a 1200 metri. Peggioramento nelle ore serali con fenomeni temporaleschi intensi estesi su tutto il territorio, neve oltre i 1200 metri.Italia:perAl Nord: Al mattino cieli nuvolosi con precipitazioni diffuse e con neve fin sulla Pianura Padana occidentale. Al ...

