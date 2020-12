Libero: ci vorrebbero più Gattuso nel calcio. E’ un esempio (Di giovedì 31 dicembre 2020) Su Libero i top e i flop del 2020. Una panoramica delle cose degne da ricordare dell’anno a cui oggi diremo addio, firmata da Fabrizio Biasin. C’è tutto, dal tennis sui tetti durante la pandemia alla grandezza di Zanardi, travolto per la seconda volta da un terribile incidente. Il quotidiano applaude a Sinner e Pioli. Racconta l’emozione per i funerali di Paolo Rossi e indica l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, come un esempio. “Ha perso una sorella, in parte anche la vista, ha vinto una Coppa Italia, ha detto sempre le cose come stanno. Ci vorrebbero più Gattuso nel calcio, ma ci accontentiamo anche di questo. esempio”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sui top e i flop del 2020. Una panoramica delle cose degne da ricordare dell’anno a cui oggi diremo addio, firmata da Fabrizio Biasin. C’è tutto, dal tennis sui tetti durante la pandemia alla grandezza di Zanardi, travolto per la seconda volta da un terribile incidente. Il quotidiano applaude a Sinner e Pioli. Racconta l’emozione per i funerali di Paolo Rossi e indica l’allenatore del Napoli, Rino, come un. “Ha perso una sorella, in parte anche la vista, ha vinto una Coppa Italia, ha detto sempre le cose come stanno. Cipiùnel, ma ci accontentiamo anche di questo.”. L'articolo ilNapolista.

napolista : Libero: ci vorrebbero più #Gattuso nel calcio. E’ un esempio Sul quotidiano i top e i flop del 2020. L’allenatore d… - Osvaldo73238685 : @0H_I_M0 @MT_Meli_ A febbraio 2020 meno 160.000 copie in - BeppeGuffanti : @Libero_official Non sono neanche in grado di distribuirlo e vorrebbero rendere obbligatoria la vaccinazione. Le pi… - Pasqual01029538 : @marsicus @twentIvan Sa che ci sono persone che non si possono vaccinare anche se lo vorrebbero,lei è libero di vac… - giul9801 : @Libero_official Elenco dei politici che sono andati in carcere a trovare Verdini. Salvini Renzi Luca Lotti Angeluc… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero vorrebbero Saponara, a gennaio sarà addio: lo vogliono due suoi ex allenatori Fiorentina.it Libero: ci vorrebbero più Gattuso nel calcio. E’ un esempio

L’allenatore del Napoli è promosso: “Ha perso una sorella, in parte anche la vista, ha vinto una Coppa Italia, ha detto sempre le cose come stanno” Su Libero i top e i ... sempre le cose come stanno.

Il Colosseo libero dalle auto, ecco come

“Il 30 dicembre del 1980, 40 anni fa esatti, si realizza la prima pedonalizzazione d’Italia, quando viene liberata dalle automobili l’area tra Colosseo e Arco di Costantino”. Così Legambiente che oggi ...

L’allenatore del Napoli è promosso: “Ha perso una sorella, in parte anche la vista, ha vinto una Coppa Italia, ha detto sempre le cose come stanno” Su Libero i top e i ... sempre le cose come stanno.“Il 30 dicembre del 1980, 40 anni fa esatti, si realizza la prima pedonalizzazione d’Italia, quando viene liberata dalle automobili l’area tra Colosseo e Arco di Costantino”. Così Legambiente che oggi ...