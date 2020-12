Incendio in casa, morti 3 bambini: la madre era uscita per andare al bar (Di giovedì 31 dicembre 2020) Vera e propria tragedia quella che arriva dalle cronache del Brasile: 3 fratellini sono morti a causa di un Incendio scoppiato nella loro abitazione Erano stati chiusi in casa con un lucchetto mentre la madre sarebbe uscita per andare a bar. Nel frattempo, però la casa ha preso fuoco e per loro non c’è stato nulla da fare. Nonostante la morte dei 3 figli, la donna è libera. Chiude i figli in casa, poi il tragico Incendio La vicenda si è consumata nella serata di sabato 19 dicembre. Jociane Evangelista Monteiro, 23enne residente a Rio Branco in Brasile, stando a quando riportano le fonti locali sarebbe uscita di casa per andare a bere in un bar vicino. Nel farlo, però, avrebbe ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Vera e propria tragedia quella che arriva dalle cronache del Brasile: 3 fratellini sonoa causa di unscoppiato nella loro abitazione Erano stati chiusi incon un lucchetto mentre lasarebbepera bar. Nel frattempo, però laha preso fuoco e per loro non c’è stato nulla da fare. Nonostante la morte dei 3 figli, la donna è libera. Chiude i figli in, poi il tragicoLa vicenda si è consumata nella serata di sabato 19 dicembre. Jociane Evangelista Monteiro, 23enne residente a Rio Branco in Brasile, stando a quando riportano le fonti locali sarebbedipera bere in un bar vicino. Nel farlo, però, avrebbe ...

