Hong Kong: magnate Jimmy Lai torna in carcere (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il magnate dei media di Hong Kong e attivista pro-democrazia, Jimmy Lai, dovrà tornare in carcere in attesa del processo. Lo ha deciso la Corte suprema di Hong Kong. Lai, 73 anni, fondatore di Next ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ildei media die attivista pro-democrazia,Lai, dovràre inin attesa del processo. Lo ha deciso la Corte suprema di. Lai, 73 anni, fondatore di Next ...

Agenzia_Ansa : Dieci dei 12 cittadini di #Hong Kong che avevano cercato di fuggire dalla città in barca per raggiungere #Taiwan so… - fisco24_info : Hong Kong: Jimmy Lai torna in carcere: Negata libertà su cauzione in attesa del processo - pleporace : Un tribunale cinese ha condannato dieci attivisti di Hong Kong a pene dai sette mesi ai tre anni di carcere per ave… - gandolag : RT @jimmomo: L'accordo Ue-Cina inaugura il dopo-Trump: la normalizzazione con Pechino galoppa, nonostante tutto ciò che è accaduto quest'an… - corneliride : #China Prima udienza a Shenzen. L'ambasciata Usa ha chiesto il rilascio dei 12 attivisti. Due di loro sono minorenn… -