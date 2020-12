Governo: Crimi, 'responsabilità e condivisione strada giusta per sfida 2021' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Ieri il Senato ha dato il via libera definitivo alla Manovra 2021. Fino ad ora, grazie ai decreti approvati per far fronte all'emergenza Covid-19, abbiamo immesso nella nostra economia risorse per oltre 100 miliardi di euro, garantendo prestiti per 400 miliardi e sbloccando opere per 200 miliardi". Lo scrive su Facebook Vito Crimi. "Con la nuova Legge di Bilancio appena approvata, destiniamo altri 40 miliardi alla gestione dell'emergenza e alla modernizzazione del Paese. Un risultato reso possibile dal grande lavoro comune che tutte le istituzioni coinvolte hanno saputo svolgere, dal Governo ai Ministeri, al Parlamento", spiega il capo politico del M5s. "Il nostro obiettivo è da sempre la salvaguardia della salute pubblica, e il pieno sostegno delle famiglie, delle imprese, dei lavoratori e di tutti i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Ieri il Senato ha dato il via libera definitivo alla Manovra. Fino ad ora, grazie ai decreti approvati per far fronte all'emergenza Covid-19, abbiamo immesso nella nostra economia risorse per oltre 100 miliardi di euro, garantendo prestiti per 400 miliardi e sbloccando opere per 200 miliardi". Lo scrive su Facebook Vito. "Con la nuova Legge di Bilancio appena approvata, destiniamo altri 40 miliardi alla gestione dell'emergenza e alla modernizzazione del Paese. Un risultato reso possibile dal grande lavoro comune che tutte le istituzioni coinvolte hanno saputo svolgere, dalai Ministeri, al Parlamento", spiega il capo politico del M5s. "Il nostro obiettivo è da sempre la salvaguardia della salute pubblica, e il pieno sostegno delle famiglie, delle imprese, dei lavoratori e di tutti i ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Crimi Crimi: sostenere Conte e accelerare azione di governo, stop a polemiche avvilenti Rai News Via libera, fra le polemiche, alla Legge di Bilancio da 40 miliardi

AGI - La legge di bilancio ottiene un via libera all'ultimo minuto, ma senza particolari affanni per la maggioranza. I numeri dicono che i sì alla fiducia posta dal governo sono stati 156 e 153 quelli ...

Unfit to lead Volturara AppulaLa priorità del paese è consegnare il governo Conte alle pagine Wikipedia

L’incredibile ultimo Consiglio dei ministri dell’anno anziché essere dedicato ai progetti per rilanciare l’Italia, ai suggerimenti di Gentiloni per non sprecare i fondi europei e al piano straordinari ...

