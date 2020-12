Folla per Capodanno a Wuhan, il video fa il giro del mondo (Di giovedì 31 dicembre 2020) ROMA, 31 DIC - Sta facendo il giro del mondo sui social il video del Capodanno a Wuhan, epicentro della prima ondata del coronavirus. E che è riuscita a debellare completamente il Covid, tanto che per ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 31 dicembre 2020) ROMA, 31 DIC - Sta facendo ildelsui social ildel, epicentro della prima ondata del coronavirus. E che è riuscita a debellare completamente il Covid, tanto che per ...

