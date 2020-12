Bolzano Mobilità e misure di sicurezza per il rientro a scuola a gennaio

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Come disposto dall’ordinanza 76 del presidente della Provincia Arno Kompatscher pubblicata ieri, dal 7sarà garantita la didattica in presenza al 100% nelle scuole elementari e medie dell’Alto Adige, al 75% nelle scuole superiori e professionali. Il Dipartimento e la Ripartizione provincialiin collaborazione con i concessionari del servizio per l’Alto Adige hanno approntato un concept per la ripartenza delle lezioni in. In questi giorni sia gli addetti agli oratri dei trasporti che i concessionari lavorano a ritmo serrato. “La pianificazione attuale – spiega l’assessore allaDaniel Alfreider – prevede che metteremo a disposizione 115 bus aggiuntivi per potenziare le linee al servizio delle scuole superiori. Fra 30 e 50 ulteriori bus sono previsti per integrare il trasporto ...