Angela Merkel commossa nel suo ultimo discorso alla nazione da Cancelliera: “Non mi candiderò più. Mai un anno così difficile” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Angela Merkel si commuove nel suo ultimo discorso di fine anno nel ruolo di Cancelliera: “Posso solo immaginare l’amarezza provata da chi piange una persona cara a causa del coronavirus, o chi ne soffre ancora i postumi, quando l’esistenza del virus è contestata o negata da alcuni. Le teorie del complotto sono false e pericolose, ma sono anche ciniche e crudeli verso queste persone. Anch’io sarò vaccinata quando sarà il mio turno. Ma i prossimi mesi saranno difficili per il nostro paese. Spetterà a tutti noi decidere come affrontare la pandemia”. Poi il saluto finale: “Tra nove mesi ci saranno le elezioni politiche, per le quali non mi candiderò più. Questa è quindi, con ogni probabilità, l’ultima volta che pronuncerò un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020)si commuove nel suodi finenel ruolo di: “Posso solo immaginare l’amarezza provata da chi piange una persona cara a causa del coronavirus, o chi ne soffre ancora i postumi, quando l’esistenza del virus è contestata o negata da alcuni. Le teorie del complotto sono false e pericolose, ma sono anche ciniche e crudeli verso queste persone. Anch’io sarò vaccinata quando sarà il mio turno. Ma i prossimi mesi sardifficili per il nostro paese. Spetterà a tutti noi decidere come affrontare la pandemia”. Poi il saluto finale: “Tra nove mesi ci sarle elezioni politiche, per le quali non mipiù. Questa è quindi, con ogni probabilità, l’ultima volta che pronuncerò un ...

