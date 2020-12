Ag. Jorginho: “Non escludo un suo ritorno in Italia” (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Jorginho è un giocatore del Chelsea e sta benissimo lì. Però in futuro non escludo un suo ritorno in Italia”. Ad affermarlo Joao Santos, procuratore del centrocampista, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Sull’interesse del Napoli per Emerson Palmieri, Santos ha detto: “Jorginho è molto amico di Emerson Palmeri, però non so se ha parlato di un suo possibile arrivo a Napoli”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 31 dicembre 2020) “è un giocatore del Chelsea e sta benissimo lì. Però in futuro nonun suoin”. Ad affermarlo Joao Santos, procuratore del centrocampista, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Sull’interesse del Napoli per Emerson Palmieri, Santos ha detto: “è molto amico di Emerson Palmeri, però non so se ha parlato di un suo possibile arrivo a Napoli”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

infoitsport : Jorginho, il procuratore apre ad un possibile ritorno in Italia: “Non lo escludo” - ilcirotano : LIVE L'agente di Jorginho: 'Non escludo in futuro un ritorno in Italia' - - sportface2016 : Agente #Jorginho: 'E' un giocatore del #Chelsea e sta benissimo lì, ma non escludo niente. Interesse #Napoli per… - ilnapolionline : Emerson Palmieri piace al Napoli: Non sarebbe il primo affare col Chelsea - - ciramika : @coldblackarrow Reina; Hisaij, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik (dal 60' Zielinski); Callejon, M… -

Ultime Notizie dalla rete : Jorginho Non LIVE L'agente di Jorginho: “Non escludo in futuro un ritorno in Italia” Il Cirotano Agente Jorginho: “Potrebbe tornare in Italia a fine contratto”

AGENTE JORGINHO - Possibile un clamoroso ritorno in Italia per Jorginho, stando alle parole dell’agente Joao Santos, intervenuto ai microfoni di Radio ...

Chelsea agente Jorginho: “Tornerebbe volentieri in Italia. Su Emerson…”

CHELSEA AGENTE JORGINHO - Intervenuto a "Radio Kiss Kiss", Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato del futuro del suo assistito. Secondo Santos, il ...

AGENTE JORGINHO - Possibile un clamoroso ritorno in Italia per Jorginho, stando alle parole dell’agente Joao Santos, intervenuto ai microfoni di Radio ...CHELSEA AGENTE JORGINHO - Intervenuto a "Radio Kiss Kiss", Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato del futuro del suo assistito. Secondo Santos, il ...