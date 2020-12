USA, scorte di petrolio settimanali in diminuzione di 6 milioni barili (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Diminuiscono le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 25 dicembre 2020, sono scesi di circa 6,07 milioni a 493,5 MBG, contro attese per un calo di 2,58 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un aumento di 3,1 milioni a 152 MBG, contro attese per +0,53 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 1,2 milioni a quota 236,6 MBG (era atteso un aumento di 1,66 milioni). Le riserve strategiche di petrolio sono rimaste invariate a 638,1 MBG. (Foto: © Amikishiyev / 123RF) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Diminuiscono ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 25 dicembre 2020, sono scesi di circa 6,07a 493,5 MBG, contro attese per un calo di 2,58. Gli stock di distillati hanno registrato invece un aumento di 3,1a 152 MBG, contro attese per +0,53, mentre ledi benzine hanno registrato un calo di 1,2a quota 236,6 MBG (era atteso un aumento di 1,66). Le riserve strategiche disono rimaste invariate a 638,1 MBG. (Foto: © Amikishiyev / 123RF)

