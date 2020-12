Stasera in tv: “Blue Jasmine”, fiore notturno in un mondo di sogni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Stasera in tv: Blue Jasmine. Woody Allen rende omaggio all’amato e più volte citato Tennessee Williams ed il superbo dramma A Streetcar Named Desire (Un tram che si chiama Desiderio 1947). Come una Blanche Dubois dei nostri giorni, Jasmine è una donna distrutta dai nervi, intrappolata nel passato e incapace di fare i conti con la realtà. La sua prigione esistenziale è messa in scena da una catena ossessiva di ricordi in flash-back e di personaggi “fantasmi”, che la rimandano al passato. Al contempo, la fotografia dorata di Javier Aguirresarobe Zubía (Vicky Cristina Barcelona) la immerge in un bagno di luce, che è evasione dalla realtà. Come in Tutti dicono I love you, Woody Allen sbeffeggia il personaggio della ricca viziata, completamente avulsa dalle dinamiche sociali; una vernice di commedia che lascia il tono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020)in tv:. Woody Allen rende omaggio all’amato e più volte citato Tennessee Williams ed il superbo dramma A Streetcar Named Desire (Un tram che si chiama Desiderio 1947). Come una Blanche Dubois dei nostri giorni,è una donna distrutta dai nervi, intrappolata nel passato e incapace di fare i conti con la realtà. La sua prigione esistenziale è messa in scena da una catena ossessiva di ricordi in flash-back e di personaggi “fantasmi”, che la rimandano al passato. Al contempo, la fotografia dorata di Javier Aguirresarobe Zubía (Vicky Cristina Barcelona) la immerge in un bagno di luce, che è evasione dalla realtà. Come in Tutti dicono I love you, Woody Allen sbeffeggia il personaggio della ricca viziata, completamente avulsa dalle dinamiche sociali; una vernice di commedia che lascia il tono ...

