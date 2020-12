Serena Bortone senza parole | panico in diretta | non riesce a proseguire

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è rimastain: non, nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Cos’è successo?è rimasta letteralmenteper quello che è successo indurante il suo programma “Oggi è un altro giorno”: la famosissima conduttrice che ogni giorno vediamo intv su Rai

Notiziedi_it : Marisa Laurito ospite di Serena Bortone confessa ‘sottoposta a ipnosi regressiva’ - infoitcultura : Lory Del Santo si commuove da Serena Bortone: “E’ stata durissima” - infoitcultura : Lory Del Santo, il dramma del suicidio del figlio Loren a Oggi è un altro giorno: «Forse è meglio che sia successo»… - carotelevip : @dreamsroad_tv @valedreamsroad @emersontheroad @RaiUno Almeno a voi vi hanno avvisato! Io che mi sono sorbito Seren… - carotelevip : Teatro di condominio a #OggiEUnAltroGiorno l'attore senza mascherina fa un monologo. La distanza c'è ma non sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Bortone

Serena Bortone è rimasta senza parole in diretta: non riesce a proseguire, nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Cos'è successo?Elisa Isoardi in attesa del cenone e del pranzo di Capodanno continua a coccolarsi e mostra la cena perfetta sui social poche ore fa ...