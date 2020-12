Sedie da gaming? Molto meglio quelle da ufficio! (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Siete alla ricerca di una nuova sedia da gaming e non sapete quale acquistare? Forse fareste meglio a pensare all'acquisto di una sedia da ufficio, perché, a quanto pare, sono decisamente migliori rispetto a quelle "pensate" per videogiocare. Gamers Nexus ha avuto la possibilità di testare numerose Sedie da gaming e ha scoperto che quelle da ufficio sono Molto migliori. Le Sedie da gaming presentano un design ormai ben conosciuto ed è praticamente identico su qualsiasi modello. Nonostante la loro forma suggerisca un'incredibile comodità, in realtà l'ergonomia non è un granché e, soprattutto, non è adatta a sessioni di gioco Molto lunghe. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Siete alla ricerca di una nuova sedia dae non sapete quale acquistare? Forse farestea pensare all'acquisto di una sedia da ufficio, perché, a quanto pare, sono decisamente migliori rispetto a"pensate" per videogiocare. Gamers Nexus ha avuto la possibilità di testare numerosedae ha scoperto cheda ufficio sonomigliori. Ledapresentano un design ormai ben conosciuto ed è praticamente identico su qualsiasi modello. Nonostante la loro forma suggerisca un'incredibile comodità, in realtà l'ergonomia non è un granché e, soprattutto, non è adatta a sessioni di giocolunghe. Leggi altro...

