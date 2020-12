Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali discesa Bormio 30 dicembre (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si va a concludere la sofferta (per questioni legate al meteo) due-giorni di gare di Bormio (Valtellina). Dopo il supergigante disputato nella giornata di ieri, oggi toccherà alla discesa che ci regalerà il grande spettacolo della “Stelvio” una delle piste più difficili di tutto il calendario. Negli ultimi anni è sempre stato Dominik Paris ad uscire vincitore dalla pista lombarda, ma le avvisaglie di ieri sono state poco incoraggianti. L’altoatesino si è dimostrato ancora lontano dalla migliore condizioni fisica e, soprattutto, dalla fiducia a livello di ginocchio. Saprà rifarsi? Lo scopriremo oggi dalle ore 11.30. IN TV – La giornata di gare di Bormio sarà trasmessa in diretta su Eurosport e RaiSport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si va a concludere la sofferta (per questioni legate al meteo) due-giorni di gare di(Valtellina). Dopo il supergigante disputato nella giornata di ieri,toccherà allache ci regalerà il grande spettacolo della “Stelvio” una delle piste più difficili di tutto il calendario. Negli ultimi anni è sempre stato Dominik Paris ad uscire vincitore dalla pista lombarda, ma le avvisaglie di ieri sono state poco incoraggianti. L’altoatesino si è dimostrato ancora lontano dalla migliore condizioni fisica e, soprattutto, dalla fiducia a livello di ginocchio. Saprà rifarsi? Lo scopriremodalle ore 11.30. IN TV – La giornata di gare disarà trasmessa in diretta su Eurosport e RaiSport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE ...

