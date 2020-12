Saldi invernali 2021: quando iniziano e come comportarsi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Negli ultimi anni, gli acquisti sono stati sempre più condizionati dalla presenza di allettanti offerte, capaci di cambiare l’opinione dei potenziali clienti di negozi fisici e online, convincendoli o scoraggiandoli alla spesa. L’Italia ha fatto proprio il Black Friday statunitense, le promozioni e i gli sconti di mezza stagione sono andati sempre più aumentando, ma il momento di vero entusiasmo continua a essere legato all’arrivo dei Saldi, invernali e estivi. come accade ogni dicembre, anche in questi giorni l’interesse per le date di inizio dei Saldi invernali è andato crescendo, alimentato ancor più dal desiderio di poter risparmiare, in seguito a un anno come il 2020, che con la sua pandemia da Coronavirus ha messo a dura prova gli italiani e le loro tasche. Vediamo, quindi, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Negli ultimi anni, gli acquisti sono stati sempre più condizionati dalla presenza di allettanti offerte, capaci di cambiare l’opinione dei potenziali clienti di negozi fisici e online, convincendoli o scoraggiandoli alla spesa. L’Italia ha fatto proprio il Black Friday statunitense, le promozioni e i gli sconti di mezza stagione sono andati sempre più aumentando, ma il momento di vero entusiasmo continua a essere legato all’arrivo deie estivi.accade ogni dicembre, anche in questi giorni l’interesse per le date di inizio deiè andato crescendo, alimentato ancor più dal desiderio di poter risparmiare, in seguito a un annoil 2020, che con la sua pandemia da Coronavirus ha messo a dura prova gli italiani e le loro tasche. Vediamo, quindi, ...

