Protezione Civile FVG: sempre in aiuto di chi ha bisogno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) sempre in aiuto di chi ha bisogno. i volontari della Protezione Civile della Regione Autonoma FVG sono partiti ieri notte per aiutare la popolazione croata vittima del violento terremoto. Due nuove scosse di terremoto sono state registrate questa mattina all’alba dalla Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia con epicentro in Croazia, nella stessa zona dove da due giorni si sta verificando il sisma.La prima scossa è stata di magnitudo 5 ed è stata rilevata alle 6.15. La seconda, di magnitudo 4.7, alle 6.26. Il terremoto è stato avvertito anche in Friuli Venezia Giulia, dove molte persone sono state svegliate nel sonno. Sui social circa duecento persone hanno postato messaggi preoccupati. Leggi su udine20 (Di mercoledì 30 dicembre 2020)indi chi ha. i volontari delladella Regione Autonoma FVG sono partiti ieri notte per aiutare la popolazione croata vittima del violento terremoto. Due nuove scosse di terremoto sono state registrate questa mattina all’alba dallaregionale del Friuli Venezia Giulia con epicentro in Croazia, nella stessa zona dove da due giorni si sta verificando il sisma.La prima scossa è stata di magnitudo 5 ed è stata rilevata alle 6.15. La seconda, di magnitudo 4.7, alle 6.26. Il terremoto è stato avvertito anche in Friuli Venezia Giulia, dove molte persone sono state svegliate nel sonno. Sui social circa duecento persone hanno postato messaggi preoccupati.

