Messa di fine anno in Cattedrale e salita a Castelmonte 1 gennaio 2021

L'Arcivescovo presiederà il 31 dicembre alle 19 la Santa Messa in Cattedrale cui seguirà il canto di ringraziamento al Signore. Venerdì 1° gennaio mons. Mazzocato salirà a Castelmonte, dove presiederà la S. Messa, alle 11.30. In Cattedrale a Udine, alle 19, sarà celebrato invece il solenne pontificale di inizio anno con le autorità. Ecco il calendario delle celebrazioni presiedute dall'arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, in questo scorcio di fine anno. Il 31 dicembre alle 19 in Cattedrale a Udine, il presule presiederà la Santa Messa in Cattedrale a cui seguirà il canto di ringraziamento al Signore. Ricordiamo che dopo 41 anni, per la prima volta ...

"Un futuro più luminoso e sicuro". E' questo l'augurio per il 2021 che i leader delle Chiese cristiane irlandesi inviano in un messaggio diffuso oggi e firmato tutti insieme. "La pandemia del 2020 ha ...

Oggi, alle 18, in basilica, l’appuntamento di fine anno sarà officiato dall’abate Christopher Maria Zielinski con il priore Luca Maria Boldrin e tutti i monaci presenti nel monastero. Si tratta di un ...

Oggi, alle 18, in basilica, l'appuntamento di fine anno sarà officiato dall'abate Christopher Maria Zielinski con il priore Luca Maria Boldrin e tutti i monaci presenti nel monastero. Si tratta di un ...