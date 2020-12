Liliana Segre: "Vaccinarsi non è una questione ideologica, ma una scelta per il bene dell’intera umanità" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Si legge da un po’ di tempo come diverse persone abbiano espresso la volontà di non Vaccinarsi dal Covid 19. I motivi possono essere tra i più disparati e non sarò certo io a voler sindacare le ragioni intime e profonde di ciascuna persona. Sarebbe assurdo far diventare una questione ideologica, dopo tanti lutti e dolori, anche una scelta che è innanzitutto di tipo sanitario”. Così la senatrice a vita Liliana Segre invia oggi sotto forma di lettera aperta al quotidiano ‘La Stampa’ una ‘preghiera laica’ al popolo no-vax per invitare tutti a Vaccinarsi contro il coronavirus. “Sono particolarmente vicina - aggiunge Segre - alla giovane infermiera dell’ospedale Spallanzani di Roma, Claudia Alivernini, oggetto di un’assurda campagna d’odio sui social, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Si legge da un po’ di tempo come diverse persone abbiano espresso la volontà di nondal Covid 19. I motivi possono essere tra i più disparati e non sarò certo io a voler sindacare le ragioni intime e profonde di ciascuna persona. Sarebbe assurdo far diventare una, dopo tanti lutti e dolori, anche unache è innanzitutto di tipo sanitario”. Così la senatrice a vitainvia oggi sotto forma di lettera aperta al quotidiano ‘La Stampa’ una ‘preghiera laica’ al popolo no-vax per invitare tutti acontro il coronavirus. “Sono particolarmente vicina - aggiunge- alla giovane infermiera dell’ospedale Spallanzani di Roma, Claudia Alivernini, oggetto di un’assurda campagna d’odio sui social, ...

La senatrice a vita Liliana Segre invia oggi sotto forma di lettera aperta al quotidiano 'La Stampa' una 'preghiera laica' al popolo no-vax per invitare tutti a vaccinarsi contro il coronavirus ...

