Juventus, Commisso punge:”Juve? Li vedevo agitati. Il biondino si è preso la camomilla “ (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Juventus – La sconfitta contro la Fiorentina ha chiuso il 2020 dei bianconeri nel peggiore dei modi. Una partita pessima sotto tutti i punti di vista che ha riportato vecchi malumori in casa bianconera, visto che la vetta si allontana. Sul match è tornato Commisso, che ha colto l’occasione lanciando alcune frecciatine ai bianconeri. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Bruno‘. Il patron della viola si è soffermato sulla partita con la Juventus e su Federico Chiesa. Juventus, le parole di Commisso Di seguito, le parole di Commisso riportate dal Calciomercato.it: “Chiesa? Non bisogna mai rompere i ponti. L’ho imparato alla Mediacom, non sai mai la vita ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 dicembre 2020)– La sconfitta contro la Fiorentina ha chiuso il 2020 dei bianconeri nel peggiore dei modi. Una partita pessima sotto tutti i punti di vista che ha riportato vecchi malumori in casa bianconera, visto che la vetta si allontana. Sul match è tornato, che ha colto l’occasione lanciando alcune frecciatine ai bianconeri. Rocco, presidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Bruno‘. Il patron della viola si è soffermato sulla partita con lae su Federico Chiesa., le parole diDi seguito, le parole diriportate dal Calciomercato.it: “Chiesa? Non bisogna mai rompere i ponti. L’ho imparato alla Mediacom, non sai mai la vita ...

