Inter, buone notizie per Sanchez: convocazione possibile con il Crotone

Alexis Sanchez si è allenato con il gruppo e potrebbe tornare tra i convocati in occasione del match tra Inter e Crotone.

Alexis Sanchez si è nuovamente allenato con il gruppo durante la seduta odierna di allenamento in casa Inter. L'attaccante cileno sembra aver smaltito l'infortunio e potrebbe essere convocato dal tecnico Antonio Conte in vista del match di domenica prossima contro il Crotone.

