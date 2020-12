Il tributo di Cristiano Ronaldo a Maradona è il post instagram più popolare del 2020 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) sil Nessuno come Cristiano Ronaldo e Diego Maradona sui social. Il tributo di CR7 al fuoriclasse argentino è il post più ‘apprezzato’ di instagram, vale a dire quello che ha ricevuto più like. Lo riporta Billboard che fa notare come il ricordo del portoghese abbia registrato circa 19.7 milioni di like. “Dico dico addio a un amico e il mondo saluta un eterno genio. Se ne è andato troppo presto, ma nessuno lo dimenticherà mai“, aveva scritto l’attaccante sul suo profilo ufficiale. Al secondo posto della classifica speciale appare il triste annuncio della morte di Chadwick Boseman. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) sil Nessuno comee Diegosui social. Ildi CR7 al fuoriclasse argentino è ilpiù ‘apprezzato’ di, vale a dire quello che ha ricevuto più like. Lo riporta Billboard che fa notare come il ricordo del portoghese abbia registrato circa 19.7 milioni di like. “Dico dico addio a un amico e il mondo saluta un eterno genio. Se ne è andato troppo presto, ma nessuno lo dimenticherà mai“, aveva scritto l’attaccante sul suo profilo ufficiale. Al secondoo della classifica speciale appare il triste annuncio della morte di Chadwick Boseman. SportFace.

