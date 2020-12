Il Caffè Florian di Venezia festeggia i 300 anni abbassando le serrande (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Venezia, Caffè Florian compie 300 anni con le serrande abbassate Lo storico Caffè Florian di Piazza San Marco, a Venezia, ha compiuto ieri 300 anni. Ma è stato un compleanno amaro: il locale aperto da Floriano Francescon il 29 dicembre 1720 è chiuso come tutti gli altri della piazza per la crisi turistica provocata dal Covid. Una festa “nel silenzio e nella desolazione di una Venezia magnifica e spettrale” ha detto l’Ad del Caffè settecentesco Marco Paolini. “La crisi attuale è ovviamente di tutti, ma per il Caffè Florian è come lo specchio di un’intera città, Venezia, vittima del suo stesso successo turistico mondiale: ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020)compie 300con leabbassate Lo storicodi Piazza San Marco, a, ha compiuto ieri 300. Ma è stato un compleanno amaro: il locale aperto dao Francescon il 29 dicembre 1720 è chiuso come tutti gli altri della piazza per la crisi turistica provocata dal Covid. Una festa “nel silenzio e nella desolazione di unamagnifica e spettrale” ha detto l’Ad delsettecentesco Marco Paolini. “La crisi attuale è ovviamente di tutti, ma per ilè come lo specchio di un’intera città,, vittima del suo stesso successo turistico mondiale: ...

GerberArancio : RT @arialuce1: Musica Maestro I trecento anni del Caffè Florian, Venezia 2013 Gianni Berengo Gardin - Rosskitty77 : Venezia, lo storico #CaffeFlorian compie 300 anni ma rischia di non riaprire - Foto: - giovann92669360 : RT @Belzebu6663: Il famoso caffè Florian di Venezia chiuso... Era resistito anche alla seconda guerra mondiale ma non ai #cinquestelle ! #s… - isladecoco7 : RT @Belzebu6663: Il famoso caffè Florian di Venezia chiuso... Era resistito anche alla seconda guerra mondiale ma non ai #cinquestelle ! #s… - bisagnino : Venezia, lo storico Caffè Florian compie 300 anni ma rischia di non riaprire -