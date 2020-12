Flavio Insinna contro la caccia a L’Eredità ed è bufera in casa Rai, conduttore da punire? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Altro giro di giostra per Flavio Insinna e nuove polemiche. Se fino a qualche anno fa il conduttore era ricordato per via della sua famosa sfuriata fuori onda e per le frasi offensive rivolte ad alcuni concorrenti di Affari Tuoi, questa volta a farlo finire nel bel mezzo di un’altra bufera sono gli amanti della caccia. Questa volta Flavio Insinna è reo di aver detto la sua in difesa dei poveri animali uccisi per “sport” dai cacciatori e questo ha fatto infuriare la categoria che non solo attacca il conduttore ma ha fatto ma ha fatto avere una lettera indirizzata ai vertici Rai e ai membri della Commissione parlamentare. Federcaccia si è ufficialmente schierata contro Flavio ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Altro giro di giostra pere nuove polemiche. Se fino a qualche anno fa ilera ricordato per via della sua famosa sfuriata fuori onda e per le frasi offensive rivolte ad alcuni concorrenti di Affari Tuoi, questa volta a farlo finire nel bel mezzo di un’altrasono gli amanti della. Questa voltaè reo di aver detto la sua in difesa dei poveri animali uccisi per “sport” daitori e questo ha fatto infuriare la categoria che non solo attacca ilma ha fatto ma ha fatto avere una lettera indirizzata ai vertici Rai e ai membri della Commissione parlamentare. Federsi è ufficialmente schierata...

