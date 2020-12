Emergenza, prevenire costa e non porta voti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Chissà come avranno preso gli abitanti dei Comuni rimasti senza corrente per la neve e il maltempo la notizia dei nuovi aumenti della bolletta della luce (più 4,5 per cento). Bastano nel 2020 due (o quattro) fiocchi per provocare un blackout? Chiedo scusa se attingo a un ricordo personale: mio suocero Giancarlo, caporeparto dell’Enel negli anni ’90. In caso di pioggia o di maltempo, raggiunto da una telefonata, si metteva il giubbotto, gli stivali e i guanti e andava a «riparare la linea» a qualsiasi ora e con qualsiasi condizione climatica. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Chissà come avranno preso gli abitanti dei Comuni rimasti senza corrente per la neve e il maltempo la notizia dei nuovi aumenti della bolletta della luce (più 4,5 per cento). Bastano nel 2020 due (o quattro) fiocchi per provocare un blackout? Chiedo scusa se attingo a un ricordo personale: mio suocero Giancarlo, caporeparto dell’Enel negli anni ’90. In caso di pioggia o di maltempo, raggiunto da una telefonata, si metteva il giubbotto, gli stivali e i guanti e andava a «riparare la linea» a qualsiasi ora e con qualsiasi condizione climatica.

