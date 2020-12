Dieta con fichi secchi, ecco tutte le proprietà nutrizionali e terapeutiche (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alfie Borromeo Tra le tante delizie della natura ci sono sicuramente i fichi, disponibili freschi solo per un ristretto periodo dell’anno: per gustarli anche fuori stagione, oltre a squisite marmellate, mostarde e altri tipi di conserve, possiamo ricorrere ai frutti essiccati, considerati particolarmente preziosi dal punto di vista nutrizionale, anche se non proprio dietetici. Trionfano da sempre sulla tavola delle feste per finire in dolcezza pranzi e cenoni e anche se 100 grammi contengono ben 250 calorie, la loro alta concentrazione di zuccheri è compensata da una considerevole quota di fibre che, nutrendo la flora batterica, sono fondamentali per il corretto funzionamento dell’intestino e contribuiscono a rinforzare il sistema immunitario. La peetina, in particolare, viene ritenuta cruciale per la salute del cuore, come dimostrato dai risultati di una ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alfie Borromeo Tra le tante delizie della natura ci sono sicuramente i, disponibili freschi solo per un ristretto periodo dell’anno: per gustarli anche fuori stagione, oltre a squisite marmellate, mostarde e altri tipi di conserve, possiamo ricorrere ai frutti essiccati, considerati particolarmente preziosi dal punto di vista nutrizionale, anche se non proprio dietetici. Trionfano da sempre sulla tavola delle feste per finire in dolcezza pranzi e cenoni e anche se 100 grammi contengono ben 250 calorie, la loro alta concentrazione di zuccheri è compensata da una considerevole quota di fibre che, nutrendo la flora batterica, sono fondamentali per il corretto funzionamento dell’intestino e contribuiscono a rinforzare il sistema immunitario. La peetina, in particolare, viene ritenuta cruciale per la salute del cuore, come dimostrato dai risultati di una ...

