Di Lorenzo non ha ancora saltato un minuto in campionato, eppure il Napoli ha 5 esterni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tre giocatori hanno disputato tutte le 19 partite giocate dal Napoli finora, di cui 13 in Serie A e 6 in Europa League. Ma soltanto uno di loro è sempre stato presente dal primo all’ultimo minuto in tutte le gare di campionato: Giovanni Di Lorenzo. Gli altri sono Politano e Lozano. 1170’ in totale per l’ex Empoli, recuperi esclusi. Un’enormità per una stagione mai così fitta, ma anche una contraddizione vista la proverbiale profondità della rosa. Sulla carta, effettivamente, il Napoli dispone di cinque laterali difensivi, uno dei pochi ruoli dove sono addirittura in eccesso. Oltre ai titolari facilmente individuabili in Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, ci sono Ghoulam, Malcuit e Hysaj. Ma nessuno di questi rappresenta una valida alternativa per Gennaro Gattuso, quando si ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tre giocatori hanno disputato tutte le 19 partite giocate dalfinora, di cui 13 in Serie A e 6 in Europa League. Ma soltanto uno di loro è sempre stato presente dal primo all’ultimoin tutte le gare di: Giovanni Di. Gli altri sono Politano e Lozano. 1170’ in totale per l’ex Empoli, recuperi esclusi. Un’enormità per una stagione mai così fitta, ma anche una contraddizione vista la proverbiale profondità della rosa. Sulla carta, effettivamente, ildispone di cinque laterali difensivi, uno dei pochi ruoli dove sono addirittura in eccesso. Oltre ai titolari facilmente individuabili in Dia destra e Mario Rui a sinistra, ci sono Ghoulam, Malcuit e Hysaj. Ma nessuno di questi rappresenta una valida alternativa per Gennaro Gattuso, quando si ...

AlfioGiulio : RT @ParoleCristiane: Siamo in un mondo in agonia che Dio sta forse accecando per castigarlo di aver troppo e troppo male usato dell'intelle… - MalfiToto : RT @napolista: Di Lorenzo non ha ancora saltato un minuto in campionato, eppure il Napoli ha 5 esterni Gattuso gli ha fatto giocare 18 part… - napolista : Di Lorenzo non ha ancora saltato un minuto in campionato, eppure il Napoli ha 5 esterni Gattuso gli ha fatto giocar… - treventotto : @_Lorenzo_00 Se siete rimasti in buoni rapporti allora vai, se ci devi stare male allora no. Se devi continuare ad… - AlessandroLaced : @Dan_passover @Ruffino_Lorenzo È che c'è sempre più puzza di politica in questi vaccini.. Non vorrei che per orgogl… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo non Di Lorenzo non ha ancora saltato un minuto in campionato, eppure il Napoli ha 5 esterni IlNapolista Fantacalcio, pagelle della 16° giornata di Serie B 2020/2021

La quindicesima giornata di andata del Campionato di Serie B 2020-2021. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni ...

MotoGP: aspettando i test invernali, i piloti si divertono... con le Ohvale

Per arrivare preparati ai test pre-stagionali del 2021, Vinales e i rider Aprilia, Aleix Espargaro e Lorenzo Savadori, si alleneranno con le due ruote prodotte dalla Casa di Valerio Da Lio ...

La quindicesima giornata di andata del Campionato di Serie B 2020-2021. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni ...Per arrivare preparati ai test pre-stagionali del 2021, Vinales e i rider Aprilia, Aleix Espargaro e Lorenzo Savadori, si alleneranno con le due ruote prodotte dalla Casa di Valerio Da Lio ...