Cyberpunk 2077, The Last of Us: Parte II e non solo in un fantastico video tutto azione e uccisioni spettacolari (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il 2020 è praticamente agli sgoccioli e le persone iniziano a tirare le somme di quest'anno non particolarmente roseo sotto tutti i punti di vista. Ovviamente c'è che decide di fare un riepilogo magari dei titoli giocati, mentre altri, come StealthGamerBR, vuole celebrare l'anno che sta finendo pubblicando un video dedicato ad azioni e uccisioni spettacolari che ha portato a termine. Lo YouTuber, con all'attivo 1,2 milioni di iscritti, pubblica video di diversi giochi e quest'anno ha deciso di raccogliere le uccisioni più belle in un unico video. I titoli presi in esame sono tanti: Far Cry 3, Dishonored 2, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Unity, Ghost of Tsushima, The Last of Us Parte II, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il 2020 è praticamente agli sgoccioli e le persone iniziano a tirare le somme di quest'anno non particolarmente roseo sotto tutti i punti di vista. Ovviamente c'è che decide di fare un riepilogo magari dei titoli giocati, mentre altri, come StealthGamerBR, vuole celebrare l'anno che sta finendo pubblicando undedicato ad azioni eche ha portato a termine. Lo YouTuber, con all'attivo 1,2 milioni di iscritti, pubblicadi diversi giochi e quest'anno ha deciso di raccogliere lepiù belle in un unico. I titoli presi in esame sono tanti: Far Cry 3, Dishonored 2,, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Unity, Ghost of Tsushima, Theof UsII, ...

