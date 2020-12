Crotone | Golemic | «Vogliamo fare punti con l’Inter Ecco chi temo di più tra Lukaku e Lautaro»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Vladimir, difensore del, ha parlato ai canali ufficiali del club calabrese in vista del match controVladimir, difensore del, ha parlato ai canali ufficiali del club calabrese in vista del match contro. Le sue parole. SQUADRA – «Penso che per la nostra squadra il gruppo sia fondamentale e lo abbiamo mostrato anche in passato. Io lavoro per essere pronto ogni giorno e cerco di dare il massimo in qualsiasi ruolo».– «Chidi più? Sono entrambi fortissimi. Se giochiamo a livello di squadra possiamouna buona prestazione». INTER – «Lavoriamo per. Queste partite sono le più belle che possiamo disputare. ...