Covid, 35mila dosi di vaccino a Napoli: parte la consegna agli hub (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’aereo con le prime dosi di vaccino contro il Covid19 dedicate alla Campania è atterrato all’aeroporto di Capodichino a Napoli. Si tratta di circa 35mila dosi che nelle prossime ore saranno distribuiti negli ospedali della Regione. Grazie alla scorta dei carabinieri sono state già avviate anche le consegne verso i 27 punti di vaccinazione. Dove partirà la “fase 2” della vaccinazione: quella riservata agli operatori sanitari in lotta da mesi contro il coronavirus. Una parte dei vaccini giunti oggi a Napoli saranno inoltre destinati alle altre Regioni del Mezzogiorno come: Calabria e Basilicata. La vaccinazione partirà domani, mentre oggi intorno alle 12 è previsto l’arrivo dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’aereo con le primedicontro il19 dedicate alla Campania è atterrato all’aeroporto di Capodichino a. Si tratta di circache nelle prossime ore saranno distribuiti negli ospedali della Regione. Grazie alla scorta dei carabinieri sono state già avviate anche le consegne verso i 27 punti di vaccinazione. Dove partirà la “fase 2” della vaccinazione: quella riservataoperatori sanitari in lotta da mesi contro il coronavirus. Unadei vaccini giunti oggi asaranno inoltre destinati alle altre Regioni del Mezzogiorno come: Calabria e Basilicata. La vaccinazione partirà domani, mentre oggi intorno alle 12 è previsto l’arrivo dei ...

corrmezzogiorno : #Napoli Vaccini Covid, arrivate a Napoli 35mila dosi: partita la consegna agli hub - infoitinterno : Vaccino Covid, in Campania domani nuove dosi. Saranno 35mila entro il 2 gennaio - ObiettivoN : Campania pronta a ricevere, tra oggi ed il due gennaio, 35mila dosi di vaccino anti covid - - ottochannel : Covid, in arrivo 35mila vaccini in Campania - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Vaccini Covid, in Campania pronti i 27 hub In arrivo 35mila dosi, ai medic... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 35mila Vaccino Covid, in Campania domani nuove dosi. Saranno 35mila entro il 2 gennaio Fanpage.it Covid, 35mila dosi di vaccino a Napoli: parte la consegna agli hub

Si tratta di circa 35mila dosi che nelle prossime ore saranno distribuiti ... quella riservata agli operatori sanitari in lotta da mesi contro il coronavirus.

Vaccini Covid, arrivate a Napoli 35mila dosi: partita la consegna agli hub

È atterrato all’aeroporto di Capodichino l’aereo con le prime dosi di vaccino contro il Covid19 dedicate alla Campania. Si tratta di circa 35mila unità. Ora sono state avviate anche le consegne, con l ...

Si tratta di circa 35mila dosi che nelle prossime ore saranno distribuiti ... quella riservata agli operatori sanitari in lotta da mesi contro il coronavirus.È atterrato all’aeroporto di Capodichino l’aereo con le prime dosi di vaccino contro il Covid19 dedicate alla Campania. Si tratta di circa 35mila unità. Ora sono state avviate anche le consegne, con l ...