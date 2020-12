Calabria | ennesimo flambus per chiudere il 2020

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma – “Per il trasporto pubblico di Roma l’anno si chiude esattamente come era iniziato: con l’autobus in fiamme. Non e’ solo il timbro sul fallimento della giunta Raggi ma anche la dimostrazione dell’enorme miopia del governo: il Recovery Plan non puo’ ignorare la necessita’ di risorse per la Capitale.” “Ed e’ ora che si completi l’iter avviato dal governo Berlusconi affinche’ Roma sia messa in condizione di competere con le altri capitali europee”. Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia, Annagrazia. “Con un trasporto pubblico allo stremo- conclude- in cui gli utenti sono sottoposti a pericoli durante le corse, e’ inimmaginabile consentire ai cittadini di viaggiare in sicurezza e senza assembramenti. Serve una svolta”.