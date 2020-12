Botti natalizi illegali a Lauro | quattro persone denunciate

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Gli Agenti del Commissariato di, nell’ambito dei servizi di controllo finalizzati al contrasto della vendita ed uso di materiale esplodente, hanno denunciato in stato di libertà un 38enne e due 44enni, nati a Napoli ma residenti nella Provincia Irpina, per detenzione di fuochi d’artificio del tipo pericoloso, nonché un 46enne di Nola, residente in Visciano (NA), gravato da numerosi pregiudizi di Polizia, per vendita illegale di fuochi pirotecnici. I primi tre sono stati fermati a bordo di una vettura Toyota, in prossimità del Comune Taurano di Monteforte. Nella circostanza i poliziotti procedevano ad accurati controlli identificativi per poi procedere a perquisizione che sortiva esito positivo. Infatti, opportunamente occultati sotto il sedile anteriore del veicolo, venivano rinvenute tre scatole contenenti ...