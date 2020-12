Basket, Serie A 2020-2021: Belinelli e Teodosic guidano la Virtus Bologna al successo su Pesaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milos Teodosic e Marco Belinelli incantano nel match di Serie A 2020-2021 di Basket tra Virtus Bologna e Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Il serbo ne ha messi 19 con 4 assist, mentre l’azzurro ne ha aggiunti 16 e le V-Nere si sono imposte con un perentorio 100-80. Il sodalizio del capoluogo dell’Emilia Romagna, inoltre, ha trovato anche 15 punti da Markovic, frutto di cinque triple segnate, 14 da Weems, 11 da Ricci e 10 da Adams. Il primo periodo è iniziato nel segno dell’equilibrio. Bologna è partita meglio e nei primi sette minuti ha piazzato un parziale di 18-11, ma Pesaro, sul finire del quarto inaugurale, spinta da nove punti consecutivi di Tambone, è tornata a contatto e alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milose Marcoincantano nel match diditrae Carpegna Prosciutto. Il serbo ne ha messi 19 con 4 assist, mentre l’azzurro ne ha aggiunti 16 e le V-Nere si sono imposte con un perentorio 100-80. Il sodalizio del capoluogo dell’Emilia Romagna, inoltre, ha trovato anche 15 punti da Markovic, frutto di cinque triple segnate, 14 da Weems, 11 da Ricci e 10 da Adams. Il primo periodo è iniziato nel segno dell’equilibrio.è partita meglio e nei primi sette minuti ha piazzato un parziale di 18-11, ma, sul finire del quarto inaugurale, spinta da nove punti consecutivi di Tambone, è tornata a contatto e alla ...

IL COMMENTO. PRIMO QUARTO. Pronti e via, Pesaro vince la palla a due e Cain segna i primi due punti della gara. La Virtus inizia benissimo soprattutto grazie ai due serbi, 2 tripl ...

