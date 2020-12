A Coazze un albero cade addosso al boscaiolo che lo sta abbattendo | uomo finisce all' ospedale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un42enne è rimasto ferito nella mattinata di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, mentre stavadegli alberi all'incrocio tra via Giacone e via Magri a, dove risiede. Uno di ...

solops : Albero cade addosso e ferisce un boscaiolo a Coazze - quotidianopiem : Albero cade addosso e ferisce un boscaiolo a Coazze - ecodelchisone : Coazze: ferito da un albero che stava abbattendo, boscaiolo in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Coazze albero

Quotidiano Piemontese

Questa mattina, mercoledì 30 dicembre, un boscaiolo è rimasto ferito a Coazze, in provincia di Torino, mentre era intento ad abbattere alcuni alberi, uno dei quali gli è caduto addosso, ferendolo e tr ...È stato ricoverato in ospedale il boscaiolo ferito nella giornata di oggi, mercoledì 30 dicembre, in Val Sangone: l'incidente è avvenuto di prima mattina all'incrocio tra via Giacone e via Magri, i ...