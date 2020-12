Zaniolo: "Torno ad aprile, in tempo per l'Europeo (Di martedì 29 dicembre 2020) Il centrocampista della Roma in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport racconta la sua ripresa dal duplice infortunio: 'Sono cresciuto come uomo e… Leggi su repubblica (Di martedì 29 dicembre 2020) Il centrocampista della Roma in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport racconta la sua ripresa dal duplice infortunio: 'Sono cresciuto come uomo e…

VoceGiallorossa : ??? #Zaniolo: 'Torno al massimo ad aprile. A @OfficialASRoma sto benissimo, non ci sarebbe motivo per andare via'… - Filo2385Filippo : RT @repubblica: Zaniolo: 'Torno ad aprile, in tempo per l'Europeo' [aggiornamento delle 10:16] - infoitsport : Zaniolo: 'Torno ad aprile, in tempo per l'Europeo' - repubblica : Zaniolo: 'Torno ad aprile, in tempo per l'Europeo' [aggiornamento delle 10:16] - RepAsRoma : Zaniolo: 'Torno ad aprile, in tempo per l'Europeo' -