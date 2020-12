Zaniolo: “L’infortunio? Ho pianto per una settimana ma agli Europei ci sarò” (Di martedì 29 dicembre 2020) Nicolò Zaniolo, trequartista della Roma, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i temi affrontati i due gravi infortuni a distanza di pochi mesi. Queste le parole dell’azzurro: “Il primo incidente è stato del tutto inaspettato. Vedevo gli altri giocatori che si rompevano il ginocchio ma non mi sarei mai aspettato che succedesse a me. Quando è successo è stata una mazzata incredibile. Appena ho appoggiato il piede in terra è come se avessi già capito che mi ero rotto. È stato un dolore terribile. Anche ora, a pensarci, mi vengono i brividi. Mi è crollato il mondo addosso, tutto in una volta. Stavo facendo bene, era una grandissima annata, mi sentivo in forma. Una mazzata dura, un colpo da k.o.. È stato peggio il secondo incidente. Quando è successo è scesa la notte. Ero rientrato contro il Napoli dal primo infortunio e mi sentivo bene, ho ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 dicembre 2020) Nicolò, trequartista della Roma, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i temi affrontati i due gravi infortuni a distanza di pochi mesi. Queste le parole dell’azzurro: “Il primo incidente è stato del tutto inaspettato. Vedevo gli altri giocatori che si rompevano il ginocchio ma non mi sarei mai aspettato che succedesse a me. Quando è successo è stata una mazzata incredibile. Appena ho appoggiato il piede in terra è come se avessi già capito che mi ero rotto. È stato un dolore terribile. Anche ora, a pensarci, mi vengono i brividi. Mi è crollato il mondo addosso, tutto in una volta. Stavo facendo bene, era una grandissima annata, mi sentivo in forma. Una mazzata dura, un colpo da k.o.. È stato peggio il secondo incidente. Quando è successo è scesa la notte. Ero rientrato contro il Napoli dal primo infortunio e mi sentivo bene, ho ...

