Vaccino Pfizer Biontech, consegna in Italia stanotte: AstraZeneca in ritardo (Di martedì 29 dicembre 2020) L’Italia riceverà le dosi previste del Vaccino Pfizer Biontech nel corso della notte tra 29 e 30 dicembre. AstraZeneca invece annaspa. Il maltempo che ha colpito l’Italia ed in particolar modo le regioni del settentrione, ha dato adito anche al sorgere di complicazioni improvvise in merito a quello che è il piano concepito nei giorni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 dicembre 2020) L’riceverà le dosi previste delnel corso della notte tra 29 e 30 dicembre.invece annaspa. Il maltempo che ha colpito l’ed in particolar modo le regioni del settentrione, ha dato adito anche al sorgere di complicazioni improvvise in merito a quello che è il piano concepito nei giorni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : In Germania ci sono stati problemi per la catena del freddo sul vaccino Pfizer - Agenzia_Ansa : #Vaccino Pfizer in arrivo in Italia a bordo di 6 aerei. Atterreranno in vari scali del Paese, anche Milano e Roma.… - Agenzia_Ansa : #Vaccino, #Aifa: 'Da ogni flaconcino Pfizer 6 dosi e non 5' Sifo, con 1000 fiale si vaccineranno 6000 persone e no… - Taxistalobbyst : RT @sonoallergico: Info per #vaccino #Pfizer #1 “Sono stati segnalati casi di ANAFILASSI “ se non sapete cosa sia, approfondite, ma è noto… - PassioneEuropa : RT @VperVents: @iannetts70 La Germania ha puntato da subito sul tandem Pfizer-Biontech nonostante il prodotto abbia delle criticità per qua… -