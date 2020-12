Vaccino, parla l’immunologa Viola: “Non risolverà niente prima di…..” (Di martedì 29 dicembre 2020) Tra le tante conferme circa la rapida efficacia del Vaccino appena diffuso, in piccole dosi nel nostro paese, arriva un parere diverso. Antonella Viola (Facebook)Dopo i tanti pareri favorevoli, circa una rapida efficacia del Vaccino appena arrivato in Italia, per sconfiggere definitivamente il virus Covid19, un parere contrario alla regola abituale di questi giorni, e che scatenerà di sicuro un acceso dibattito, arriva da Antonella Viola, docente di Patologia generale del Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Padova. Secondo lei, infatti, questo Vaccino, avrà si efficacia, ma non tanto presto come troppi si spingono ad affermare. Tutto si risolverà, eventualmente verso la fine del 2021. Un anno intero insomma, in cui sperare che le cose possano andare ... Leggi su chenews (Di martedì 29 dicembre 2020) Tra le tante conferme circa la rapida efficacia delappena diffuso, in piccole dosi nel nostro paese, arriva un parere diverso. Antonella(Facebook)Dopo i tanti pareri favorevoli, circa una rapida efficacia delappena arrivato in Italia, per sconfiggere definitivamente il virus Covid19, un parere contrario alla regola abituale di questi giorni, e che scatenerà di sicuro un acceso dibattito, arriva da Antonella, docente di Patologia generale del Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Padova. Secondo lei, infatti, questo, avrà si efficacia, ma non tanto presto come troppi si spingono ad affermare. Tutto si, eventualmente verso la fine del 2021. Un anno intero insomma, in cui sperare che le cose possano andare ...

