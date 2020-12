Vaccino, c’è un grosso guaio: quello AstraZeneca su cui l’Italia ha investito non arriverà entro gennaio (Di martedì 29 dicembre 2020) L’Agenzia europea del farmaco Ema molto probabilmente non sarà in grado di approvare a gennaio il Vaccino anti-Covid sviluppato da università di Oxford e Irbm di Pomezia e prodotto da AstraZeneca. E’ quanto ha affermato il vice direttore esecutivo dell’autorità regolatoria Ue, Noel Wathion, al quotidiano belga ‘Het Nieuwsblad‘. “Non ci hanno ancora presentato domanda”, ha inoltre evidenziato l’esperto. L’Ema: il via libera non ci sarà entro gennaio Le informazioni ricevute finora, ha proseguito Wathion, “non sono abbastanza per garantire neanche un’approvazione condizionata. Abbiamo bisogno di dati aggiuntivi sulla qualità del Vaccino. E dopo questo, l’azienda deve presentare una domanda formale”. Dunque, allo stato attuale, la mancanza di questi ultimi passaggi rende “improbabile” ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 dicembre 2020) L’Agenzia europea del farmaco Ema molto probabilmente non sarà in grado di approvare ailanti-Covid sviluppato da università di Oxford e Irbm di Pomezia e prodotto da. E’ quanto ha affermato il vice direttore esecutivo dell’autorità regolatoria Ue, Noel Wathion, al quotidiano belga ‘Het Nieuwsblad‘. “Non ci hanno ancora presentato domanda”, ha inoltre evidenziato l’esperto. L’Ema: il via libera non ci saràLe informazioni ricevute finora, ha proseguito Wathion, “non sono abbastanza per garantire neanche un’approvazione condizionata. Abbiamo bisogno di dati aggiuntivi sulla qualità del. E dopo questo, l’azienda deve presentare una domanda formale”. Dunque, allo stato attuale, la mancanza di questi ultimi passaggi rende “improbabile” ...

