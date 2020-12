"Sono infermiera, non sono no-vax, ma non faccio il vaccino. Il Covid non è la peste" (Di martedì 29 dicembre 2020) “Mi disturba l’idea dell’obbligatorietà. Ognuno deve essere libero. Non sono una no vax, ma reputo i vaccini farmaci da usare con cautela. Non faccio mai quello contro l’influenza. E il Covid non è la peste bubbonica. Il tasso di letalità non è molto diverso da quello di un’influenza”. A parlare così alla Stampa è Cristiana, infermiera da 15 anni attiva in una Rsa del Torinese. “Ho visto molta gente ammalarsi e morire. Immagini di dolore che porterò sempre con me. Però tutti erano fragili, affetti da patologie pregresse. Il virus è stata una concausa. Non sono morti di Covid, ma col Covid” Cristiana sostiene che adotterà altre precauzioni per proteggere se stessa e gli anziani ospiti della struttura dove lavora, ma ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) “Mi disturba l’idea dell’obbligatorietà. Ognuno deve essere libero. Nonuna no vax, ma reputo i vaccini farmaci da usare con cautela. Nonmai quello contro l’influenza. E ilnon è labubbonica. Il tasso di letalità non è molto diverso da quello di un’influenza”. A parlare così alla Stampa è Cristiana,da 15 anni attiva in una Rsa del Torinese. “Ho visto molta gente ammalarsi e morire. Immagini di dolore che porterò sempre con me. Però tutti erano fragili, affetti da patologie pregresse. Il virus è stata una concausa. Nonmorti di, ma col” Cristiana sostiene che adotterà altre precauzioni per proteggere se stessa e gli anziani ospiti della struttura dove lavora, ma ...

