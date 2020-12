Slalom femminile Semmering 2020, risultati e classifica prima manche: Shiffrin al comando (Di martedì 29 dicembre 2020) Mikaela Shiffrin è al comando della prima manche di Slalom femminile in quel di Semmering 2020, precedendo la svizzera Michelle Gisin e l’austriaca Katharina Liensberger. SEGUI LA SECONDA manche IN DIRETTA LA classifica DELLA prima manche Shiffrin (USA) 51.09 Gisin (SVI) +0.02 Liensberger (AUT) +0.32 Truppe (AUT) + 0.53 Holdener (SVI) +0.69 Vlhova (SVK) +0.89 Gritsch (AUT) +1.36 Duerr (GER) +1.57 Mielzynski (CAN) +1.60 Mair (AUT) +1.65 14. Federica Brignone (ITA) +2.1920. Irene Curtoni (ITA) +2.4223. Marta Rossetti (ITA) +2.7529. Martina Peterlini (ITA) +3.61DNF Marta Bassino (ITA) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Mikaelaè aldelladiin quel di, precedendo la svizzera Michelle Gisin e l’austriaca Katharina Liensberger. SEGUI LA SECONDAIN DIRETTA LADELLA(USA) 51.09 Gisin (SVI) +0.02 Liensberger (AUT) +0.32 Truppe (AUT) + 0.53 Holdener (SVI) +0.69 Vlhova (SVK) +0.89 Gritsch (AUT) +1.36 Duerr (GER) +1.57 Mielzynski (CAN) +1.60 Mair (AUT) +1.65 14. Federica Brignone (ITA) +2.1920. Irene Curtoni (ITA) +2.4223. Marta Rossetti (ITA) +2.7529. Martina Peterlini (ITA) +3.61DNF Marta Bassino (ITA) SportFace.

